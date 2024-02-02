İddia: Yeniden Refah’ta İstanbul için konuşulan aday

Barış Yarkadaş, katıldığı yayında Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul’dan aday çıkarırsa bu ismin Elif Erbakan olacağını ileri sürdü.

Yeniden Refah Partisi ile AKP arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adaylığı konusunda yürütülen görüşmeler sürüyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, Yeniden Refah Partisi’nin aday göstermesi durumunda bu ismin Elif Erbakan olacağı iddia etti.

Yarkadaş, TV100’deki yayında “İstanbul’da Yeniden Refah Partisi Adayının eğer çıkartırlarsa muhtemelen Elif Erbakan olacağı söyleniyor. Rahmetli Necmettin Erbakan’ın kızı ve Genel Başkan Fatih Erbakan’ın ablası. Yeniden Refah Partisi’nde konuşulan bu” ifadesini kullandı.

İki parti arasındaki görüşmelerde şu ana kadar bir ortaklaşma kararı çıkmadı. Ancak AKP heyeti bugün akşam saatlerinde Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret etmişti. Görüşme sonrasın “Son sözü genel başkanlar söyleyecek” açıklaması yapılmıştı.