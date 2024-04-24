Fatih Erbakan'dan Erdoğan yorumu: "Milletimizin takdirine bırakıyoruz"

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, 23 Nisan resepsiyonunun ardından Meclis'teki parti genel başkanlarıyla çay içen ancak partisine herhangi bir davette bulunmayan Erdoğan'ın tavrına ilişkin konuştu. Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir ve bu olayın değerlendirilmesinin takdirini aziz milletimize bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün (23 Nisan) TBMM'de düzenlenen resepsiyonun ardından TBMM'de bulunan partilerin genel başkanlarını çaya davet etmesi ancak kendisine herhangi bir davette bulunmamasına yönelik de konuşan Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir ve bu olayın değerlendirilmesinin takdirini aziz milletimize bırakıyoruz" dedi.

Erbakan, şöyle devam etti:

"Noter makamı olmayız, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün TBMM'de düzenlenen resepsiyonun ardından TBMM'de bulunan partilerin genel başkanlarını çaya davet ederken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan görüşmeye çağrılmadı.

Erdoğan, resepsiyona katılan parti genel başkanlarıyla bir araya gelip çay içti. Erdoğan; Özgür Özel, Önder Aksakal ve Zekeriya Yapıcıoğlu ile sohbet etti. Resepsiyona katılamayan MHP lideri Devlet Bahçeli yerine ise partiyi temsilen TBMM Başkanvekili Celal Adan görüşmeye katıldı.