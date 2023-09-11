Fatih Erbakan'dan hükümete 'OVP' eleştirisi: Milletin faydasına olmaktan uzak

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Orta Vadeli Program'a eleştirilerde bulunarak, "Bu programın, milletin derdine derman olamayacağını üzülerek açıklıyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'a (OVP) eleştirilerde bulundu.

Erbakan, partisinin "Anadolu Buluşmaları Programı"nın başlatılması dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Fatih Erbakan, 31 Mart 2024'teki yerel seçimler ile ilgili, "İnşallah 1989, 1994'teki o efsane belediyecilik hizmetleriyle milletimizi yeniden kavuşturacağız. Tabii bunun arkasından 2028 seçimlerine de Yeniden Refah Partisi, seçimlerin kamuoyu partisi olarak, iktidar adayı olarak inşallah katılacaktır" dedi.

OVP ELEŞTİRİSİ

Orta Vadeli Program'ı, "milletin faydasına olmaktan uzak bir program" olarak nitelendiren Erbakan, "'Dostun en evlası acı da olsa doğruyu söyleyendir' düsturu ile bu hareketi yapıyoruz. Bu programın, milletin derdine derman olamayacağını üzülerek açıklıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ"

Erbakan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçime ittifakla girilip girilmeyeceğine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erbakan, şu yanıtı verdi:

"Biz bir önceki seçimde de kendi oy potansiyelimizi, seçmenimizi, gücümüzü görmek için kendi adaylarımızla seçime girdik. Bunun daha verimli ve daha uygun bir seçenek olduğunu düşünüyoruz. Yine yerel seçimlerde de kendi adaylarımızla gidersek oy oranlarımızdaki yükselişi ve yükseliş trendini görmemiz ve kamuoyuna da göstermemiz mümkün olacak. Kendi amblemi ve kendi adayları ile partilerin gitmesi daha uygun geliyor ancak çeşitli sebeplerle birtakım ittifakların olması da söz konusudur. Seçime yakın dönemde partiler görüşürler. Bizimle ilgili bir teklif gelmesi halinde bunu yetkili kurumlarımızla değerlendiririz."