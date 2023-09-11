Ortaklarından AKP’ye eleştiri

Cumhur İttifakı ortakları BBP ve MHP’den AKP’ye eleştiri yağdı. Eleştirilerin merkezinde ise giderek artan kriz, yüksek enflasyon ve işsizlik yer aldı.

Haber Merkezi

Seçim sonrası Cumhur İttifakı partileri arasında gerilimler yaşanıyor. Yeniden Refah Partisi hükümeti ekonomik sıkıntıları hatırlatarak hedef alırken MHP’li başkanlardan da eleştiriler geliyor. İttifak ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidarın geçen günlerde açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) ve vergi sistemini eleştirdi.

Seçimlerden sonra hükümetten vergi, enflasyon ve ekonominin düzelmesine yönelik bazı beklentiler içerisinde olduklarını aktaran Erbakan, şunları kaydetti: “Denk bütçe yapılmadan borçlanmaya devam ederek, borç faizi ödemekten kurtulamayacağımızı yıllardan beri ifade ediyorum. Geniş halk kesimlerinden ve dar gelirliden toplanan bu mevcut çarpık vergi sisteminin, adil bir vergi sistemi haline dönüştürülmesi lazım. Zenginden daha az, fakirden daha çok vergi alan bir sisteme hayır. Katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesi ve bunların ihracatı için devletin kolları sıvaması, taşın altına elini koyması lazım. Katma değerli ürün üretmeden zenginleşmek olmaz.”

MHP’Lİ BAŞKAN’DAN AKP’YE SERT SÖZLER

MHP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise kentte Sosyal Yaşam Merkezi açılışında yaptığı konuşmada AKP’yi sert sözlerle hedef aldı. Ajans Karabük’te yer alan habere göre konuşmasında 3 dönemdir kentte yaptıklarını anlatan Vergili, seçimler yaklaştıkça propaganda ve eleştirilerin arttığını söyledi. "İktidar partisi diye konuşmak yerine çalışanı, doğruyu seçmek lazım. AK Parti’nin eli bu şehre değmemeli" diyen Vergili, konuşmasına şöyle devam etti: “Mezarlıklara girmemek AK Parti’nin en iyi yaptığı işlerden bir tanesiydi. Mezarlıklardan 66 kamyon çöp attık. Yalnız bir tane kaset bağlamışlar akşama kadar Kur’an okutturuyor. Evlerde kimse banyoya, tuvalete giremiyor. Biz yapmış olduğumuz her işi Allah için yaptık. Hiçbir şahsın menfaati için iş yapmadık. Ne partili, ne yakın ne akraba bunların hiçbirisine hizmet olmadı. Herkese eşit muamele yapıldı.” Eleştirilerine devam eden Vergili, “Biz size diyoruz ki ‘bu hastaneyi yıkacaklar.’ Hemen bir pankart asıyorlar, ‘yıkılmayacak.’ Siz de biraz inanıyorsunuz. Seçim biter bitmez ilk işleri doğum hastanesini yıkmak” diye konuştu.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK SORUNU ÇÖZÜLMELİ

MHP Erzurum il kongresinde konuşan Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da ülkedeki yüksek enflasyonu hatırlatarak “Bizim işsizliğimiz var, bizim rızıktan eksikliğimiz var” diye konuştu.

MHP Erzurum İl Başkanlığı’nın 14. Olağan Kongresi, Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Cumhur İttifakı temsilcilerinin de katıldığı kongrede MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, tek aday olarak seçime girdi.

Kongrede konuşan Aydın, şunları söyledi: "Vatandaşımızın sıkıntıları var, sorunları var. Bizim ülke gündemimiz var, bizim vatan derdimiz var. Bizim enflasyonumuz var, bizim işsizliğimiz var, bizim rızıktan eksikliğimiz var. Rızkımızı büyütmemiz lazım, enflasyonu küçültmemiz lazım, istihdamı artırmamız lazım. Siyaseten Cumhur İttifakı içinde varolmamızın nedeni, vatandaşlarımızın sorunlarını bir an önce çözüme ulaştırmaktır."