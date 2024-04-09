Fatih Erbakan'dan İsrail'e yönelik kısıtlama açıklaması ve Erdoğan'a çağrı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'e yapılan ihracatta kısıtlamaya gidilmesini değerlendirdi. Kararın geç alındığını belirten ve yeni kısıtlamalara gidilmesini de isteyen Erbakan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çağrı yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e ihraç edilen ürünler için aldığı kısıtlama kararının ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Türkiye'den İsrail'e uçak benzini ve jet yakıtı gönderildiğinin ortaya çıkması için "olayın vehametini gözler önüne serdi" diyen Erbakan, kararın 35 bin kişinin ölümünün ardından gelmesine dikkat çekti.

Açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Erbakan, şunları söyledi:

"Bütün bunlarla birlikte, 2004 yılının Haziran ayında ABD’nin Georgia eyaletinde yapılan G-8 zirvesinde ABD'nin, 'Genişletilmiş Büyük Ortadoğu' projesi kapsamında ortaya koyduğu: "Demokrasi Yardım Diyaloğu"nun eş başkanlığı ve “Ilımlı İslam” kavramının sözcülüğü görevlerini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın bu görevlerini bir an evvel iade etmesi de milletimizin arzusudur."