Fatih Erbakan: FETÖ’cülük suçlamasında sıra bize geldi!

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, "FETÖ’cülük suçlamasında sıra bize geldi" dedi. Hakkında Adnan Oktar soruşturması kapsamındaki suç duyurusuna dair de konuşan Erbakan, "14 Mayıs’ta bu belgeler elinizdeydi. 14 Mayıs’ta da sizin iddianıza göre Fatih Erbakan, Adnan Hocacıydı. O zamanlar hiç bunlar ortada yoktu. ‘Biz kendimiz giriyoruz’ deyince bunlar çıktı” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, kendisine ve partisine yönelik FETÖ iddiaları hakkında “Bir dönem Saadet Partisi’ni de FETÖ’cü yaptılar. CHP de, İYİ Parti de FETÖ’cü oldu. Kardeşim, insaf yani” ifadelerini kullandı.

Eski YRP’li Suat Pamukçu’nun “Genel başkanın etrafında FETÖ var. İttifaka karşı olanlar kesin FETÖ’cüdür” açıklamalarına da değinen Erbakan, şunları söyledi:

“Allah şifa versin diyoruz. İki bakımdan... Birincisi, Erbakan’ın ailesine ve evladına “FETÖ’cü” diyebilmek akılla izah edilecek bir şey değil. Bir diğeri, “İttifak istemeyen herkes kesin FETÖ’cüdür” konusuna da “Allah şifa versin” denilmesi gerekir. Milyonlarca insan, yüzbinlerce üye... Halk da öyle. Her kesimden insan “İttifak yapmayın” dedi.”

Pamukçu'nun istifa sürecine dair de konuşan Erbakan, "Ameliyattan sonra üç ay gelmedi. Sonra birden bire 'FETÖ’cüler sardı partiyi' diye istifa etti" diye konuştu.

Erbakan, "Evet, sıra bize geldi! Ama tabii bu sırıtır. Hiçbir mantığı olmaz. Mahkemelerde Erbakan Hoca’nın yanında olmak FETÖ’cü olmamanın alameti farikası olarak kabul edildi. Bunu söylerseniz komik duruma düşersiniz" şeklinde konuştu.

"SİZİ CUMHUR İTTİFAKI'NDA SAYMIYORUZ DİYORLARSA DİYECEK BİR ŞEYİMİZ YOK"

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz’a konuşan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, YRP’nin Cumhur İttifakı’nda yer alıp almadığına ilişkin soruya “Doğruya doğru, yanlışa yanlış dememizden dolayı Cumhur İttifakı’nın dışında olduğumuzu değerlendiriyorlarsa onların değerlendirmesine katılalım biz de. Ama biz Cumhur’a girerken dedik ki; ‘Noter makamı olacak parti değiliz.’ Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer ‘Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı’nda saymıyoruz’ diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A YANIT: BU SEÇİMİ NEDEN PAS GEÇELİM?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem de bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz” sözlerine de yanıt veren Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

“Bize verdiğiniz oylar AK Parti’ye gidecek, Tayyip Beyle anlaştık” demiyoruz. Adaylarımızı çıkarmışız, rekabete girmişiz. Gölge sözünden bir şey anlayamıyorum. AK Parti’nin kampanya imkanlarından yararlanmıyoruz. Bir beka sorunu yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Hizmet yarışı. Belediyecilik Milli Görüş’ün en önemli alanı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olmuşuz. 500 bin üyeye dayanmışız. Bu seçimi neden pas geçelim?

"14 MAYIS'TA DA BU BELGELER ELİNİZDEYDİ..."

“İstanbul adayınızı çekecek misiniz sorusunu da yanıtlayan Erbakan, şunları söyledi:

“Vatan, millet ve beka için hareket ediyorsak Urfa’da AK Parti adayı çekilsin. Çünkü Urfa’da DEM Parti’ye kazandırmış olacağız. Her yerde kendileri yarışa giriyorken, YRP gücünü sandığa yansıtıp oy oranını ortaya koymak istiyor. ‘Orada ona kaybettiriyor, burada buna kazandırıyor’ dediğiniz zaman bunun sonu gelmez.”

Erbakan, Efkan Ala’nın “YRP’nin aday çıkarmasının muhalefete yaradığına” ilişkin ifadeleri hakkında “Tabii, siyasi şantaj dediğiniz zaman, doğrudan doğruya Ala’nın sözlerini değerlendirmek lazım” yorumunu yaptı.

Erbakan, Adnan Hoca soruşturması kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin ise “Özellikle ittifakla ilgili olması son derece manidar. 14 Mayıs’ta bu belgeler elinizdeydi. 14 Mayıs’ta da sizin iddianıza göre Fatih Erbakan, Adnan Hocacıydı. O zamanlar hiç bunlar ortada yoktu. ‘Biz kendimiz giriyoruz’ deyince bunlar çıktı” ifadelerini kullandı.