YRP'den istifa eden Suat Pamukçu eski partisini hedef aldı: "AKP ile ittifaka karşı olanlar FETÖ'cüdür"

YRP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, eski partisinde 31 Mart yerel seçimlerinde AKP ile ittifaka karşı olanlara dair konuştu. Pamukçu, “Israrla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ'cüdür” dedi. İstanbul seçimlerine ilişkin “Murat Kurum’u seçtirmekten daha önemlisi Ekrem İmamoğlu’nu seçtirmemektir” diyen Pamukçu, İmamoğlu’nun yeniden seçilmesinin 2028’de Cumhurbaşkanı olması anlamına geleceğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, eski partisinde yerel seçim kapsamında AKP ile YRP arasındaki ittifaka karşı olanları FETÖ’cü olmakla itham etti.

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesine konuşan Pamukçu, “Özellikle şunu söyleyeyim; ısrarla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri Reisicumhur'dur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar” diye konuştu.

Pamukçu, “Siz FETÖ’cü dediklerinizi isim isim biliyor musunuz?” sorusuna “Biliyorum. Alıp getiriyorlar. Referans oluyorlar. Yüzlerine söyledim” yanıtını verdi.

Pamukçu AKP’ye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin ise “Ben siyasetçiyim. Erbakancıyım. Burada bu kadar söyleyeyim” ifadesini kullandı.

“İMAMOĞLU’NUN SEÇİLMESİNİ SAĞLAYAN 2028’DE CUMHURBAŞKANI OLMASINI SAĞLAR”

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul’un önemine de değinen Pamukçu, “Erbakan’ın ‘CHP’siz hükümet’ inancıyla hareket edilmeli. Bence Murat Kurum’u seçtirmekten daha önemlisi Ekrem İmamoğlu’nu seçtirmemektir. Bu seçimlerde İmamoğlu’nun seçilmesine vesile olan 2028’de de Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlar” diye konuştu.

Pamukçu, şunları söyledi:

“Erbakan Hoca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidara gelmesini hep önlemiştir. Dindar insanların savrulmaması için de konferanslar vermiştir hep. Hoca’nın derdi Müslümanların başka bir yere, yani CHP’ye gitmemesiydi. Bu nedenle AK Parti kurulurken gidenlere bir şey söylemedi. Şimdi Allah razı olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız CHP’nin iktidara gelmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sanayileşme diyorsak, onu da yapıyor. Müslümanları bir arada tutuyor. Erbakan Hocamın hedefleri de buydu. Siyaseti de böyleydi. Benim 68’den beri Milli Görüş’ten anladığım budur.”

"AMACIMIZ TABANA SAHİP ÇIKMAKTI"

"Bizim amacımız, AK Parti misyonunu tamamladığında tabana sahip çıkmaktı" diyen Pamukçu, YRP ile AKP arasındaki yerel seçim pazarlıklarına ilişkin de konuştu.

Pamukçu, “Önce ‘İstemedik’ dediler. Sonra da itiraf ettiler. Ne oldu? ‘Milletvekili istemedik’ de diyorlardı. Şahitleri var. Doğan Aydal kendini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak istiyordu. Kendisi CHP kökenli. İsmet Paşa ‘Benim kirvem’ diyor. Çıktı bir televizyonda, ‘Kanal İstanbul, Murat Kurum’a oy vermemek için yeterlidir’ dedi. İttifak görüşmesi yapan bir parti böyle bir şey söyler mi? Sonra Hanımefendi’yle ‘Kurum’u teklif etti’ diye edepsizce bir laf da söyledi. O programdan sonra Fatih Beyi arayıp ‘Bunu azledin sonra görüşelim’ denilmesi gerekirdi. Başkanvekili sıfatıyla böyle açıklama yapıyor” ifadelerini kullandı.