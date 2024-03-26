Fatih Erbakan: MHP'yi geçtik, sıra İYİ Parti'de

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, üye sayılarının MHP'yi geçtiğini vurgulayarak İYİ Parti'yi de geçeceklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, “MHP’yi geride bıraktık. İYİ Parti’yi de geride bırakıp, inşallah üye sayısı bakımından Türkiye’nin 3. Partisi olarak seçimlere gireceğiz. Böyle giderse seçimden sonra 1 milyon üyeye çok rahat ulaşırız” dedi.

Sözcü TV’ye konuşan Erbakan, AKP ile ittifak yapmadığı için medyada partisine ambargo uygulandığını söyledi. Erbakan, “Gece gündüz bizden bahsediyorlar ama iktidarın kanalları, iktidarın korkusuyla hareket eden kanallar bizi çıkaramıyorlar. Buna cesaretleri, izinleri yok. İttifak kararımızı açıklamadan önce sürekli ‘kanalımıza çık’ diye davet eden, yayın yönetmenleri, gazeteciler, televizyonlar şimdi telefonlara çıkmıyorlar. Belli ki talimat gitmiş” ifadelerini kullandı.

"ŞANLIURFA’DA KASIM GÜLPINAR FARK ATACAK"

Türkiye genelinde yüzde 20’nin üzerinde oy alma hedefinde olduklarını vurgulayan Erbakan, genel seçimde anketler yüzde 1 bile göstermezken yüzde 3 oy aldıklarını hatırlattı. Urfa’yı merkez ilçeleriyle birlikte alacaklarına emin olduklarını belirterek, partisinin adayı Kasım Gülpınar’ın seçimi farkla kazanacağının açıkça görüldüğünü kaydetti.

“Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır” diyen Erbakan, partisine miting meydanı verilmediğini, pankartlarının indirilip kesildiğini, seçim otobüsüne silahlı, bürosuna taşlı saldırı olduğunu anlattı.

Yargıtay'ın son verilerine göre MHP'nin 486 bin 896, İYİ Parti'nin ise 508 bin 578 üyesi bulunuyor. Erbakan, pazar günü düzenledikleri mitingde 500 bin üye sayısına ulaştıklarını belirtmişti.