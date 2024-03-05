Fatih Erbakan: "Yeniden Refah Partisi Anadolu'yu kasıp kavuruyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Önce 31 Mart’ta iktidar, arkasından 2028’de iktidar inşallah. Büyük bir dip dalga geliyor, Yeniden Refah Partisi Anadolu’yu kasıp kavuruyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde miting düzenledi.

Türkoğlu ilçesinde seçmenlerine seslenen Erbakan, “Yeniden Refah Partimiz Türkiye siyasetinin parlayan yıldızı haline geldi. Milletimizin umudu haline geldi. Milletimizin toplanma merkezi haline geldi ve Türkiye’de en hızlı büyüyen siyasi parti haline geldi. Bugün Adıyaman’da yaptığımız mitingler ve seçim bürosu açılışları, Çağlayancerit’te yaptığımız mitingler ve şu anda Türkoğlu’nda yaptığımız mitingler Yeniden Refah'ın ayak sesleridir. Yeniden Refah'ın adım adım iktidara koştuğunun en güzel göstergesidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısının arttığını ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Resmi üye sayımız 6 ay önce Eylül ayında 265 bin üye ile başladı, bugün itibariyle 460 bin üyeye ulaştık. Üye kayıtlarımızın hızına yetişemiyoruz sabah başka, akşam başka ve öğlen başka günde 2 bin 500 artıyor. Bir yılda neredeyse bir milyon yeni üye yapar ve Allah’ın izni ile seçimden sonra birkaç ayın içinde bir milyon hedefine de ulaşacağız. Önce 31 Mart’ta iktidar, arkasından 2028’de iktidar inşallah. Büyük bir dip dalga eliyor, ‘Yeniden Refah Partisi Anadolu’yu kasıp kavuruyor’ diyorlar. Evet doğru söylüyorlar. Yeniden Refah, 1 Nisan itibariyle de ahlaklı belediyeciliği başlatacaktır.”