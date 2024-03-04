Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

"Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek" iddiasına Erbakan'dan yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 'bazı belediye başkan adaylarının parti tarafından çekileceği' iddialarını yalanlandı.

Siyaset
  • 04.03.2024 19:27
  • Giriş: 04.03.2024 19:27
  • Güncelleme: 04.03.2024 19:36
"Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek" iddiasına Erbakan'dan yanıt
AA

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partililerin motivasyonunu düşürmek için bazı belediye başkan adaylarının çekildiği iddialarının öne sürüldüğünü dile getirerek “Yeniden Refah Partisi’nin tarihi bir seçim başarısına ulaşması asla engellenemeyecektir” dedi.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Erbakan, “Bu seçimde tek başımıza tarihi bir başarıya imza atacak, Allah’ın izniyle kıymetli vatandaşlarımızı o çok özledikleri Milli Görüş belediyeciliği ile, ahlaklı belediyecilik ile yeniden buluşturacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisinden Erdoğanın sözlerine yanıt
Erdoğandan Yeniden Refah sorusuna yanıt: "Kendine gel"
BirGün'e Abone Ol