"Yeniden Refah seçimden önce adaylarını çekecek" iddiasına Erbakan'dan yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 'bazı belediye başkan adaylarının parti tarafından çekileceği' iddialarını yalanlandı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partililerin motivasyonunu düşürmek için bazı belediye başkan adaylarının çekildiği iddialarının öne sürüldüğünü dile getirerek “Yeniden Refah Partisi’nin tarihi bir seçim başarısına ulaşması asla engellenemeyecektir” dedi.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Erbakan, “Bu seçimde tek başımıza tarihi bir başarıya imza atacak, Allah’ın izniyle kıymetli vatandaşlarımızı o çok özledikleri Milli Görüş belediyeciliği ile, ahlaklı belediyecilik ile yeniden buluşturacağız” dedi.