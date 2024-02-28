Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara adayı Suat Kılıç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına, "Cumhurbaşkanımızın siyasal değerlendirmelerine saygı duyarız. Ama kendimiz de kendi adaylarımızla birlikte kendi siyasi projelerimiz doğrultusunda yerel seçim yarışına kendi kulvarımızda devam ediyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin Ankara adayı Suat Kılıç, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

Suat Kılıç yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Kalecik ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi’nin (SKM) açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın sözlerine cevap veren Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin başıdır, başkanımızdır ve başımızın tacıdır. Biz tek devlete inanmış olan insanlarız. Devletimizin de bir tane Cumhurbaşkanı vardır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın siyasal değerlendirmelerine saygı duyarız" dedi.

"CEVAP VERİLMESİ GEREKEN BİR DURUM OLURSA VERİRİZ"

Kılıç, şöyle devam etti: "Ama kendimiz de kendi adaylarımızla birlikte kendi siyasi projelerimiz doğrultusunda yerel seçim yarışına kendi kulvarımızda devam ediyoruz, devam edeceğiz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımıza laf yetiştirmek bizim işimiz olmamalı. Bizim harcımız olmamalı. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin genel başkanı olarak aynı zamanda değerlendirmelerini yapar. Gerektiğinde biz de genel başkanımız düzeyinde cevap verilmesi gereken bir durum olursa cevap veririz ama yerel seçim yarışı Sayın Cumhurbaşkanımıza laf yarışına gireceğimiz, atışmaya gireceğimiz bir yarış değildir."

"Sayın Cumhurbaşkanımızı seviyoruz" diyen Kılıç, "Çok konuşmak değil, çok çalışmak mecburiyetindeyiz. Laf yetiştirmek değil, işimizi iyi yapmak mecburiyetindeyiz. Devletimizin büyüklerine hiçbir zaman saygısızlık yapmayacağız. Yola revan olduk milletimizle birlikte ‘Yeniden Refah, Yeniden Ankara’ demeye devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçim kararı sorulan Erdoğan, "Yeniden Refah tavrını zaten biliyorsunuz. Birçok yerlerde Cumhur İttifakı'yla hareketi söz konusu değil" demişti.

Erdoğan, şöyle devam etmişti: "Adeta milletvekili seçimlerindeki durumda kopmuş vaziyette. Yerel seçimde şu anda kendileri Yeniden Refah olarak birçok yerden, ya bizden ayrılmış olanlar veyahut bize karşı tavır içinde olanları çıkardılar" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Kürsüde de sirk cambazı ifadesini kullandınız" demesi üzerine Erdoğan, "Ben onların adını anmadım. Kendine gel" ifadelerini kullanmıştı.