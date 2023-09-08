Fatih Karagümrük, Genoa'dan Güven Yalçın'ı kiraladı

Fatih Karagümrük, İtalya temsilcisi Genoa forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın’ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlılar, İtalya Serie A'da Genoa forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Güven Yalçın Karagümrük’te. Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen A Milli hücum oyuncusu Güven Yalçın’ı kiralık olarak renklerimize bağladık.

A Milli Futbolcumuz Güven Yalçın’a Karagümrük’e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Genoa'da 25 resmi maça çıkan Güven, 1 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcu, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması da giymişti.