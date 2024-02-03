Fatih Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevinden istifa etmesinin ardından Yeni Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Fatih Karahan yurttaşlar tarafından Fatih Karahan kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan hayatı ve kariyeri sorularıyla araştırılıyor. Peki, Fatih Karahan kimdir? İşte Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri...

Hakkındaki çeşitli iddiaların ardından Merkez Bankası Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Para Politikaları Kurulu'nda yer alan Yaşar Fatih Karahan getirilmesiyle birlikte yurttaşlar Fatih Karahan kimdir sorusunu gündeme getirdi. 3 Şubat 2024 sayılı Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile Yeni Merkez Bankası Başkanı olan Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri araştırma konusu oldu. Peki, Fatih Karahan kimdir? İşte Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri!

Fatih Karahan kimdir?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. Daha sonra, 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Karahan, profesyonel kariyerine 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başladı. 2022 yılına kadar söz konusu kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Fatih Karahan'ın hayatı ve kariyeri

Fatih Karahan, Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da çalıştı. 2022 yılında Amazon'da kıdemli ekonomist olarak göreve başladı ve Kasım 2022'de Başekonomist olarak atanarak bu görevine devam etti.

Fatih Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır. Hafize Gaye Erkan'ın istifasının ardından, 3 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete kararıyla Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak görevlendirilmiştir.