Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu

Merkez Bankası Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Para Politikaları Kurulu'nda yer alan Yaşar Fatih Karahan getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakkındaki çeşitli iddiaların ardından Merkez Bankası Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Para Politikaları Kurulu'nda yer alan Yaşar Fatih Karahan getirildi.

Atama kararı 3 Şubat 2024 sayılı Resmi Gazete'de yer aldı. Resmi Gazete'de "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernörü) Hafize Gaye Erkan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvernörlüğüne), 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7 nci maddeleri gereğince Başkan (Guvernör) Yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı İngilizce açıklamada "Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist olan yeni Başkan, benim tavsiyem doğrultusunda atanacak" demişti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI'NDAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası (MB) Başkanı olarak atanan Fatih Karahan’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Resmi Gazete’de yer alan kararla birlikte Merkez Bankası Başkanı atanan Fatih Karahan’ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımında, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Sayın Fatih Karahan’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

FATİH KARAHAN KİMDİR?

Fatih Karahan, Mehmet Şimşek tarafından Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Karahan, New York Merkez Bankası'nda Para Politikası Danışmanlığı gibi çeşitli görevler üstlendi. Amazon'da ise baş ekonomist olarak görev aldı.