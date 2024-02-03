Resmi Gazete'de "görevden alınmıştır" detayı

Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Fatih Karahan atandı. Resmi Gazete'de Karahan'ın atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararında Hafize Gaye Erkan'la ilgili "görevden alınmıştır" ifadesi dikkat çekti.

Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Fatih Karahan atandı. Resmi Gazete'de Karahan'ın atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararında Hafize Gaye Erkan'la ilgili "görevden alınmıştır" ifadesi dikkat çekti. Hafize Gaye Erkan, açıklamasında "affını istediğini" bildirmişti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Hafize Gaye Erkan'ın şahsi kararı" olduğunu kaydetmişti.

Resmi Gazete'deki atama kararında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvernörü) Hafize Gaye Erkan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvernörlüğüne), 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7 nci maddeleri gereğince Başkan (Guvernör) Yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır."