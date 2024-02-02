Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan "affını istediğini" duyurdu.Erkan sosyal medyadan açıklama yaptı. Erkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" dedi.

Son zamanlarda hakkındaki iddialarla tartışma konusu olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan "affını istediğini" duyurdu. Erkan sosyal medyadan açıklama yaptı. Erkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" dedi.

Erkan, şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum."

Erkan, ‘Enflasyon Raporu 2024-I’in tanıtımı amacıyla 8 Şubat Perşembe günü bilgilendirme toplantısı düzenleyecekti.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA: TAMAMİYLE ŞAHSİ TAKDİRİDİR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Şimşek, "Sayın Hafize Gaye Erkan'ın kararı tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir" dedi. Şimşek, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın da kendi önerisi doğrultusunda atanacağını kaydetti.

HAKKINDAKİ İDDİALAR GÜNDEMİ SARSMIŞTI

Merkez Bankası (MB) çalışanı Büşra Bozkurt’un gündeme getirdiği iddialar ülke gündemini sarsmıştı. Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla CİMER’e şikâyette bulunan Bozkurt, baba Erkan’a bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiğini de ifade etmişti. Bozkurt, CİMER’e verdiği dilekçede şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Başkanımız Hafize Gaye Erkan Hanım’ın babası Erol Erkan Bey ve annesi Gamze Hanım protokole giriş yaparken, Erol Bey yanımdan geçerken, ‘bana bir uğrayabilir misin?’ dedi. Uğradım, ‘Başkanın odasına güvenilir ve sabit insanların giriş çıkış yapmalarını istiyorum. Siz de güvendiğimiz bir çalışansınız’ dedi. Sonra İnsan Kaynakları’nı arayarak benim artık kendilerine hizmet vereceğimi söyledi.

Erol Bey’e, ‘Benim okula giden 7 yaşında bir çocuğum var. Onu her gün okuldan almak zorundayım. Evli bir kadınım bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir’ dedim" açıklamalarının yer aldığı dilekçede, "Erol Bey sinirlendi ve yüksek sesle, ‘Bunu söyleyen elemana çalışmıyor gözüyle bakarım. Biz sizin için Amerikalardan kalkıp geldik. Tüm düzenimiz bozuldu. Seni çalıştığın yerde oturtturmayacağım’ diye tehdit etti. Olayın ardından çıkışımın talimatı verildi. Destek hizmetleri müdürümüzle konuştuğumda, ‘talimat babadan geldi. Yapabileceğimiz bir şey yok maalesef’ diye yanıt aldım. Göreve iademi saygılarımla arz ediyorum.”