'Görevden alınacak' iddiası: Hafize Gaye Erkan'ın yerine düşünülen isim...

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın seçim öncesi görevden alınabileceğini öne sürdü. Babuşcu, Cevdet Akçay ve Hatice Karahan'ın, Erkan'ın yerine düşünüldüğü söylentileri olduğunu belirterek, "Göreve Hatice Karahan'ın atanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, son günlerde tartışmaların odağı haline gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınabileceğini söyledi.

Cumhuriyet'ten İrem Karataş'a konuşan Şenol Babuşcu, "Gaye Hanım’ın 20 gündür ABD’de olması da enteresan. Erkan ve Mehmet Şimşek’in göreve geldikten sonra tanıştığı ve aralarında bir soğukluk olduğu da konuşuluyor. Gaye hanım görevden alınacak gibi görünüyor. Seçim öncesi görevden alınabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gaye Erkan’ın görevden alınması ekonomide veya piyasalarda herhangi bir etki yaratmaz. Önemli olan yerine atanacak isimdir” diyen Babuşcu, "Bu konuya dair de söylentiler başladı. Başkan yardımcılarından Cevdet Akçay ve yandaş kanalların gündeme getirdiği Hatice Karahan konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Göreve Hatice Karahan'ın atanacağını düşündüğünü ifade eden Babuşcu, şöyle devam etti: "Çünkü siyaseten Akçay AKP’ye yakın bir isim değildir, Merkez Bankası’nı bilen dürüst bir isimdir. Karahan ise yıllarca cumhurbaşkanının danışmanlığını yapmış, siyaseten AKP’ye gönül vermiş biri. Siyasi tercihler öne çıkacaktır."

MERKEZ BANKASI'NDA KRİZ

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER'e yaptığı şikayet ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etmişti.

Bozkurt, Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın bir çalışanı tokatladıktan sonra işten kovduğunu öne sürmüştü.

Olaylar karşısında şaşırdığını belirten Erol Erkan ise, şunları söylemişti: "Böyle bir şey mümkün mü? Benim de bir kızım var. O da benim kızım sayılır. Bu tür bir komploya nasıl alet oldu, şaşırdım doğrusu?