Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasının ardından yerine Fatih Karahan atandı. Karahan'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. 2012-2022 yılları arasında New York'ta ekonomik araştırma danışmanı olarak görev alan Karahan, Amazon'da da üst düzey görev üstlendi. Karahan, 28 Temmuz 2023’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasının ardından yerine Fatih Karahan atandı. Atama kararı ile birlikte Karahan'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlayan Karahan, 2012-2022 yılları arasında New York Merkez Bankası'na bağlı Para Politikası Araştırma Bölümü İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları alanında ekonomik araştırma danışmanı olarak görev aldı.

Karahan ayrıca Amazon'da üst düzey görev üstlendi.

FATİH KARAHAN HAKKINDA

Merkez Bankası’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fatih Karahan 1982 yılında Eskişehir’de doğdu.

Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar bu kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist oldu.

Karahan, 28 Temmuz 2023’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştı.