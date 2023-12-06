Fatih Mehmet Maçoğlu: "TİP, HEDEP ve Halkevleri’yle görüşüp konuşacağız"

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yaklaşık 4 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde hangi ilden aday olacağının henüz kesinleşmediğini belirtirken HEDEP, TİP ve Halkevleri ile görüşerek ittifak yapabileceklerini söyledi.

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Batı'dan aday gösterilebileceğini aktaran haberler hakkında açıklamalarda bulundu. Medyascope'tan Ferit Aslan'a konuşan Maçoğlu, farklı bölgelerden belediye başkanı olabileceğini doğrularken TİP, Halkevleri ve HEDEP ile görüşüp ittifak yapabileceklerini ifade etti.

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Dersim ihtimalinin de tamamen devre dışı olmadığını vurgulayan Maçoğlu, “Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak İzmir, İstanbul, Aydın, Erzincan ve Ardahan’da da aday konulacak yerler için çalışmalar sürüyor. Bunlarla ilgili tartışmalar yapılıyor. Şu anda aday başvuruları alınıyor ve ayın 20’sinden sonra tamamlanıp deklere edilecek” dedi.

"HEDEP, TİP VE HALKEVLERİ İLE DE KONUŞACAĞIZ"

2019'da SMF'nin uzlaştığı aday olarak TKP'den seçime giren Maçoğlu; TİP, HEDEP ve Halkevleri'nin sürece katılacağı ittifak görüşmelerinin olabileceğini de söyledi:

“Hiçbir kaygımız ve korkumuz yoktur. Kurumsal hukukun dışına çıkmak olayını doğru bulmuyoruz. Bu kolektifin bir parçasıyım. Kurumumuzda şu andaki mevcut partide aday olmam konusunda tartışması var. Ama, TİP, HEDEP ve Halkevleri’yle görüşüp konuşacağız. Belki ittifak ile seçime girip aday oluruz. Ama şimdilik netleşen bir durum yok. Görüşmeler ve tartışmalar sürüyor.”

Gazeteci Ferit Demir, Maçoğlu'nun 2019'daki seçimlerde Dersim yerine Batı'daki bir ilden ilçe başkan adayı olarak gösterilebileceğini yazmıştı.