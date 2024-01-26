Fatih Portakal: Acun Ilıcalı fena gol yedi

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin artık 3 yıllığına TRT'de yayınlanması hakkında konuşan gazeteci Fatih Portakal, "Acun da fena gol yedi burada" dedi.

TRT, UEFA'nın düzenlediği Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını satın aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu ‘tabii'de yayınlanacak. Bu ihaleye TRT’nin 100 milyon euro teklif verdiği öne sürüldü ancak bu iddia daha sonra yalanlandı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın, “TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının 3 sezon boyunca tek yayıncısı oldu. TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak, futbol heyecanını ülkemizin her köşesine yayacak olmak, bizler için bir gurur vesilesi. Futbol ile birlikte sporun her branşında turnuvaları izleyicilerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” açıklamasının ardından gazeteci Fatih Portakal, Acun Ilıcalı’ya dikkat çekti.

Fatih Portakal, "Hayırlı olsun diyelim TRT'ye ama Acun da fena gol yedi burada. Belki Acun 'Benim elimden alın' demiştir. Bilmiyoruz ki..." dedi.