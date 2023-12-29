Fatih Portakal emekli zammı için oran verdi, en düşük aylıklar için rakam paylaştı

Gazeteci Fatih Portakal, en düşük emekli maaşına yüzde 52-53 aralığında zam yapılacağını belirterek, "11 bin 200 TL ile 11 bin 400 TL arasında olacak" dedi. Yüksek emekli maaşı alanlar için zam oranının değişeceğini belirten Portakal, "Yüzde 38'in üstünde olacak. Yüzde 45 olabilir, yüzde 46 olabilir, yüzde 49'da tutabilirler" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından emekli maaşına yapılacak zam hakkında kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV Ana Haber'de konuya ilişkin kulis bilgisi paylaştı.

Portakal, "Bazı edindiğim bilgiler yüzde 52, yüzde 53 aralığı. Bu da en düşük emekli maaşı 11 bin 200 TL ile 11 bin 400 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

Portakal, şöyle devam etti: "Ama yüksek alıyorsanız, ben mesela 24 bin lira alıyorum. Bana yüzde 52-53 yapılmayabilir. Daha düşük olabilir. Ama yüzde 38'in de üstünde olacak. Yüzde 45 olabilir, yüzde 46 olabilir, yüzde 49'da tutabilirler. Düşük olanı daha yükseğe çekecekler. Ama yüksek olanı kademeli olarak daha düşük bir oranda tutabilirler."

"7 bin 500 TL alanlar ne olacak? diye merak ediliyordu" diyen Portakal, "11 bin 200 TL ile 11 bin 400 TL arasında olacak" ifadelerini kullandı.