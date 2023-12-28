Yandaş yazar, en düşük emekli maaşı için rakam paylaştı

Yandaş 'gazeteci' Cem Küçük, en düşük emekli maaşının 11 bin 500 TL ile 12 bin TL arasında olmasının beklendiğini öne sürdü.

2024 yılı asgari ücretinin 17 bin 2 lira olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi.

Yandaş yazar Cem Küçük, en düşük emekli maaşı ile ilgili tahminde bulundu.

TGRT Haber'deki programında Küçük, "Özellikle en düşük maaş alan emeklilere temmuz ayında zam yapılmadı. 7 bin 500 TL almaya devam ettiler. Gelen haberlere göre yeni en düşük emekli maaşının 11 bin 500 TL ile 12 bin TL arasında olması bekleniyor" dedi.

"SEYYAYEN ZAM VERİLEBİLİR"

"Memur emeklisi, işçi emeklisi olanlar var. Onlara biraz daha iyileştirme yapılabilir" diyen Küçük, "Belki 1-2 bin TL seyyayen zam verilebilir. Yüzde 50 ile yüzde 60 yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"KATSAYI DEVREYE GİRECEK"

Aldığı duyumu aktaran Küçük, "Çok prim ödeyenler ile az prim ödeyenler arasındaki fark, bu bir duyum. 5 bin gün prim ödeyen var, bir de 10 bin gün çalışıp emekli olanlar var. Onlarla ilgili de bir çalışma yapılacak ve katsayı devreye girecek" bilgisini paylaştı.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL RESMİ GAZETE'DE

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karar ile, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilecek. Destekten daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.

Öte yandan, emeklilere verilecek olan ikramiyenin ödeme tarihi ise ilerleyen günlerde SGK tarafından ilan edilecek.