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Fatih Portakal hangi kanalla anlaştığını açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu. Sosyal medya hesabından daha önce sözleşme imzaladığını duyuran Fatih Portakal, bu kez de yayınladığı bir video ile Sözcü TV ile yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Güncel
  • 11.08.2023 20:12
  • Giriş: 11.08.2023 20:12
  • Güncelleme: 11.08.2023 20:18
Kaynak: Haber Merkezi
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Fatih Portakal hangi kanalla anlaştığını açıkladı

Yeni yayın döneminde hangi kanal ile çalışacağı merak edilen Gazeteci Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde isim vermeden sözleşme imzaladığı bir paylaşım yapmıştı. 

Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla, bir dönem daha Sözcü TV ile anlaştığını duyurdu. 

Portakal şunları söyledi: 

“Dün sözleşmeye imza atıyordum, işte o sözleşme bu sözleşme. Sözcü TV’yle anlaştım. 11 Eylül’de başlıyorum. 14 Haziran 2024’e kadar karşınızda olacağım.” 

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