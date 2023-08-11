Fatih Portakal hangi kanalla anlaştığını açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu. Sosyal medya hesabından daha önce sözleşme imzaladığını duyuran Fatih Portakal, bu kez de yayınladığı bir video ile Sözcü TV ile yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Güncel 11.08.2023 20:12 Giriş: 11.08.2023 20:12

Güncelleme: 11.08.2023 20:18 Kaynak: Haber Merkezi

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