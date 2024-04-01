Fatih’teki okullarda yine elektrik kesildi

Haber Merkezi

CHP’nin Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat okullardan elektrik kesintisi haberleri geldiğini duyurdu.

Polat "Okullardan elektrik kesintisi haberleri geliyor, Yüksek Seçim Kurulu’nu ve vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" dediği paylaşımı, sosyal medya hesabından “Fatih’te yüzde 46’ya yüzde 44 oranıyla 2 puan öndeyiz. Buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum: Fatih’te bazı okullarda elektrik kesintisi haberleri gelmeye başladı. Bu konuda vatandaşlarımızı ve Yüksek Seçim Kurulu’nu duyarlı olmaya davet ediyorum” notuyla yayınladı.

BEDAŞ, konuya ilişkin açıklama yaptı. BEDAŞ’ın açıklaması şöyle: "Sosyal medyada ‘Fatih’te bazı okullarda elektrik kesintisi yaşandığına’ yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 31 Mart Pazar günü itibariyle İstanbul Avrupa Yakasında Fatih ilçesi dahil hiçbir bölgede seçim güvenliğini etkileyen elektrik kesintisi yaşanmamaktadır. Alınan önlemler sonucunda seçim boyunca hizmet bölgemizde herhangi bir enerji sıkıntısı yaşanmadığını bir kez daha ifade eder, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."