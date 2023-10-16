Fatsa'da şiddetli yağış sele dönüştü: Ev ve işyerlerini su bastı
Ordu’nun Fatsa sağanak etkili oldu, birçok ev ve işyerini su bastı. Şiddetli yağış sele neden olurken yurttaşlar mahsur kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ordu’nun Fatsa sağanak etkili oldu, birçok ev ve işyerini su bastı. Şiddetli yağış sele neden olurken yurttaşlar mahsur kaldı.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil yolu ile şehir merkezindeki ara sokaklar sular altında kaldı.Bazı sürücüler mahsur kaldı.
Sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteorolojiden yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre 16 Ekim Pazartesi akşam saatlerinden itibaren Ordu ili çevrelerinde sağanak yağışların etkili olacağının tahmin edildiği bildirilmişti.
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