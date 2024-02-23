Fayı tek kalemde sildiler iddiası

MTA’nın diri fay hatlarını paylaşan CHP’li Yavuzyılmaz, İliç’teki maden sahasının tam altından geçen fayın haritadan silindiğini öne sürdü. Bakan, araştıracağını söyledi.

Haber Merkezi

Erzincan İliç’te meydana gelen felaket depremden kaynaklı yaşanmasa da ortaya atılan son iddia, iktidar ve şirketin el ele kâr hırsı için neler yapabileceğini gösterdi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA), Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiği iddia değildi. CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ortaya çıkardıkları durumla ilgili paylaşımda "Yaparsa AK Parti yapar" dedi.

ÖZHASEKİ YANIT VERDİ

MTA’nın sitesinde; 2013 yılı MTA haritasında bulunan fay hattının 2023 yılında yayımlanan haritada olmadığı görüldü.

Yavuzyılmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "MTA’nın, Erzincan İliç’teki Anagold maden sahasının tam altından geçen Ovacık fay hattı-Munzur segmentini resmi fay haritasından sildiğini tespit ettik. 2013 yılı MTA haritasında bulunan fay hattı, 2023 yılında yayınlanan haritada yok" dedi. Faciaya neden olan söz konusu madenin aktif fay hattı üzerinde kurulduğu iddialarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yanıt verdi. Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan Özhaseki, iddiaları ilk kez duyduğunu ve araştıracağını söyledi. Defalarca felaketin yaşandığı madenin sürekli denetlendiğini iddia eden Özhaseki, “Siz madene süreli olarak 5 yıllığına rapor veriyorsunuz, bittiğinde geliyorlar. Kurulduğundan bu yana İliç’teki maden 135 kez denetlenmiş. Özellikle 2022’de bir boru patlaması olmuş. Bizimkiler bütün dikkatlerini oraya vermiş. Tehlikeli atığın taşındığı boruda patlama meydana gelmiş. Haliyle toprağa sızıyor. O günkü en yüksek para cezası verilmiş. Sonra kapatma cezası verilmiş. Arkasından suç duyurusunda bulunulmuş. Sonra da 95 kez denetlenmiş. Bakanlığımız tüm dikkatlerini oraya vermiş. Ben bir maden ocağına 135 kez gidildiğini ilk kez gördüm.” dedi.

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SIRA İZMİR’DE!

Karaburun Demokrasi ve Dayanışma Meclisi Girişimi, Erzincan İliç’te meydana gelen maden faciasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Türkiye, cumhuriyet tarihi boyunca görülmedik bir yağma içerisinde” denildi. İzmir Efemçukuru’nda da benzer bir ekolojik kırımın kapıda olduğu belirtilen açıklamada, “Ermenek, Amasra, Soma, İliç... Hepsinde senaryo aynı. İşçileri canlı canlı toprağın altına gömdüler. İnsanlarda kanser ve benzeri hastalıklara yol açan siyanür bulaşmış, kimyasal atıklar da büyük bir ekokırıma yol açmıştır” ifadelerine yer verildi.