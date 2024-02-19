Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na gönderme

Eski takımı Galatasaray'ın dün akşam deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Felipe Melo, Emre Belözoğlu'na 2014 yılında oynanan bir maçtaki pozisyon üzerinden gönderme yaptı.

Spor 19.02.2024 09:33 Giriş: 19.02.2024 09:33

Güncelleme: 19.02.2024 09:50 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, dün akşam eski takımının Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etiiği karşılaşmanın ardından Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulundu. Galatasaray - Fenerbahçe maçlarında rekabet eden ikilinin 2014'te yaşadığı bir pozisyona gönderme yapan Melo, Instagram hesabından yazısız şekilde fotoğrafı paylaştı. Fenerbahçe'nin son kez şampiyon olduğu 2013-14 sezonunda 6 Nisan'da oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı bir maçta Emre Belözoğlu, Felipe Melo'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. 2012-15 yılları arasında Galatasaray forması giyen 40 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kariyerine ülkesinin kulüplerinden Fluminense'de devam ediyor. MKE Ankaragücü: 0 - Galatasaray: 3