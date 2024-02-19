Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu'na gönderme
Eski takımı Galatasaray'ın dün akşam deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Felipe Melo, Emre Belözoğlu'na 2014 yılında oynanan bir maçtaki pozisyon üzerinden gönderme yaptı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, dün akşam eski takımının Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etiiği karşılaşmanın ardından Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.
Galatasaray - Fenerbahçe maçlarında rekabet eden ikilinin 2014'te yaşadığı bir pozisyona gönderme yapan Melo, Instagram hesabından yazısız şekilde fotoğrafı paylaştı.
Fenerbahçe'nin son kez şampiyon olduğu 2013-14 sezonunda 6 Nisan'da oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı bir maçta Emre Belözoğlu, Felipe Melo'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.
2012-15 yılları arasında Galatasaray forması giyen 40 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kariyerine ülkesinin kulüplerinden Fluminense'de devam ediyor.