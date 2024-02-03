Fellaini futbolu bıraktı

Everton'da gösterdiği performans ve saç tarzıyla ünlenen, adı bir dönem Türk kulüpleriyle de anılan Marouane Fellaini, 36 yaşında futbolu bıraktı.

Son olarak Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Taishan'da forma giyen Marouane Fellaini, aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

36 yaşındaki Belçikalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18 yıllık kariyerimin ardından profesyonel futbolu bıraktığımı duyuruyorum" dedi.

Fellaini, kariyerinin en iyi dönemini Everton'da geçirmişti. 2008'de Standard Liege'den Everton'a transfer olan Fellaini, bir dönem santrfor oynadıktan sonra orta sahada görev yapmaya başladı.

Everton formasıyla 177 maça çıkan Fellaini, 33 gol 26 asist kaydetti. Fellaini 2013'te 28 milyon pound karşılığında Manchester United'a transfer oldu. Burada da 6 sezonda yine 177 kez sahaya çıkan ve orta saha oynayan Fellaini, 22 gol 12 asist ile mücadele etti.

Belçikalı oyuncu 2019'da ise Çin ekibi Shandong Taishan'a transfer oldu.

Fellaini, ikişer kez Belçika Pro Lig ile Çin Kupası, birer kez de UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Federasyon Kupası, İngiltere Lig Kupası, İngiltere Süper Kupa ve Çin Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Profesyonel kulüp kariyerinde 580 maçta 118 gol atan Fellaini, Belçika Milli Takımı ile de 87 maça çıktı ve 18 kez ağları sarstı.