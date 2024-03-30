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Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet arasında salı günü oynanması gereken karşılaşma ertelendi.

Spor
  • 30.03.2024 11:09
  • Giriş: 30.03.2024 11:09
  • Güncelleme: 30.03.2024 11:14
Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet arasında 2 Nisan Salı günü oynanması gereken karşılaşma ertelendi.

Basketbol Süper Ligi'nin X hesabından paylaşılan mesajda, derbinin, Beşiktaş'ın BKT Avrupa Kupası'nda Fransa ekibi Mincidelice JL ile 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda yapacağı yarı final serisi üçüncü ve son maçı nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Siyah-beyazlılar, Mincidelice JL takımını mağlup etmesi halinde seriyi 2-1 kazanacak ve Avrupa Kupası'nda finale yükselecek.

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