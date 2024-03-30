Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet arasında salı günü oynanması gereken karşılaşma ertelendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet arasında 2 Nisan Salı günü oynanması gereken karşılaşma ertelendi.
Basketbol Süper Ligi'nin X hesabından paylaşılan mesajda, derbinin, Beşiktaş'ın BKT Avrupa Kupası'nda Fransa ekibi Mincidelice JL ile 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda yapacağı yarı final serisi üçüncü ve son maçı nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Bilgilendirme:— Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (@basketsuperligi) March 29, 2024
2 Nisan Salı günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet müsabakası, Beşiktaş Emlakjet'in EuroCup Yarı Final 3. maçı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Müsabakanın oynanacağı yeni tarih, ilerleyen günlerde açıklanacaktır. pic.twitter.com/91R8jUcgnb
Siyah-beyazlılar, Mincidelice JL takımını mağlup etmesi halinde seriyi 2-1 kazanacak ve Avrupa Kupası'nda finale yükselecek.