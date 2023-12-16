Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı

Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius'ın ilk maçında kendi sahasında Monaco'yu 86-74 mağlup etti.

Dimitris Itoudis ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, ilk maçına dün Euroleague'de çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, Ataşehir'deki maçta Fransa temsilcisi Monaco'yu 86-74 mağlup ederek turnuvadaki 7'nci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'de Nigel Hayes Daivs 23 sayı 6 rebound ile yıldızlaşırken maçın en skorer oyuncusu 24 sayı bulan Monaco'nın yıldız oyuncusu Mike James oldu.