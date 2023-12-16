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Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı

Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius'ın ilk maçında kendi sahasında Monaco'yu 86-74 mağlup etti.

Spor
  • 16.12.2023 14:06
  • Giriş: 16.12.2023 14:06
  • Güncelleme: 16.12.2023 14:21
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile çıktığı ilk maçtan galip ayrıldı

Dimitris Itoudis ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, ilk maçına dün Euroleague'de çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, Ataşehir'deki maçta Fransa temsilcisi Monaco'yu 86-74 mağlup ederek turnuvadaki 7'nci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'de Nigel Hayes Daivs 23 sayı 6 rebound ile yıldızlaşırken maçın en skorer oyuncusu 24 sayı bulan Monaco'nın yıldız oyuncusu Mike James oldu. 

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