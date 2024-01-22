Fenerbahçe Beko’da Dyshawn Pierre sakatlandı

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas maçında sakatlanan Dyshawn Pierre'in sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Beko, oyuncusu Dyshawn Pierre'in sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

THY Euroleague'de Fenerbahçe'nin farklı kaybettiği Zalgiris Kaunas maçında sakatlanan Pierre'in durumuyla ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı:

“Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 19 Ocak Cuma günü oynanan Zalgiris Kaunas karşılaşmasında sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Dyshawn Pierre’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.”