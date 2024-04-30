Fenerbahçe'de Bonucci yerine Kjaer iddiası

Fenerbahçe'nin takıma veda edecek Bonucci yerine eski oyuncusu Simon Kjaer ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Milan'da forma giyen eski oyuncusu Simon Kjaer'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi.

35 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusunun menajeri Mikkel Beck, Danimarkalı futbolcunun Milan ile sezon sonunda bitecek sözleşmesinin uzatılmayacağını ve takımdan ayrılacağını açıkladı.

İtalya basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin, devre arasında Kjaer ile ilgilendiği ve sezon sonunda boşa çıkmasının ardından eski oyuncusu için yeniden hamle yapabileceği öne sürüldü.

MANEJERİ, FENERBAHÇE'NİN İLGİSİNİ DOĞRULADI

Kjaer'in menajeri Beck, şubat ayında yaptığı açıklamada, devre arasında Fenerbahçe'nin ilgisini doğrulamış ve "Fenerbahçe'nin onun durumunu sorduğu bir gerçek. Kjaer, Fenerbahçe'deyken büyük bir yıldızdı ve Fenerbahçe'nin hâlâ onu geri getirme hayali var" demişti.

Fenerbahçe'nin devre arasında 6 aylığına Union Berlin'den transfer ettiği Leonardo Bonucci ile sözleşme uzatılmayacak.

Simon Kjaer, 2015-17 arası iki sezon Fenerbahçe'de forma giydikten sonra 12,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu. Kjaer 4 sezondur Milan'da oynuyor.