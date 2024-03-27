Fenerbahçe'den İrfan Can kararı

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe, yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Takvim'in haberine göre gelecek sezondan itibaren geçerli olacak olan sözleşmede milli yıldızın maaşı 15 milyon TL'den 50 milyon TL'ye çıkarılacak.

28 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunun devre arasında Başakşehir'den transfer edilmişti.

İrfan Can bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 39 resmî maçta 14 gol 11 asist kaydetti.

İrfan Can'ın sözleşmesi 2025'te bitiyor.