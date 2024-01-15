Fenerbahçe deplasmanda galip

Oktay EVSEN

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ikinci yarısının ilk haftasında, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çağdaş Bodrum Spor'a konuk oldu ve zorlu mücadeleyi 93-92 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Ev sahibi takımın yıldızı Johnson, 29 sayı atarak maçın en çok sayı üreten oyuncusu olurken, Fenerbahçe'den Melih'in 27 sayıyla oynadığı kilit rol galibiyette büyük önem taşıdı. Fenerbahçe bu zaferle 16. maçında 13. galibiyetine ulaşırken, Çağdaş Bodrum ise 11. kez mağlubiyetle tanıştı.

ÇEKİŞMELİ MÜCADELE

Maç, karşılıklı atılan basketlerle dengeli başladı ve ilk 5 dakika 11-11 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Wilbekin ve Madar liderliğindeki üçlüklerle ilk çeyreği 24-18 önde tamamladı. İkinci çeyreğe Bodrum, Warren ve Ahmet'in basketleriyle başlayarak skoru 23-24'e getirdi ve çeyreğin sonunda skor 38-38 oldu. Fenerbahçe, Pierre'nin son saniye basketiyle ilk yarıyı 40-38 önde kapattı.

ÜÇLÜKLER KONUŞTU

Üçüncü çeyrek, Johnson'ın başarılı dış atışlarıyla Bodrum'un skor üretmesi ve Fenerbahçe'nin Melih ile verdiği yanıtla çekişmeli geçti. Çeyreğin son 2 dakika 25 saniyesine 60-60 eşitlikle girilirken, Fenerbahçe bu bölümü 69-64 üstün bitirdi. Maçın son çeyreğinde, Çağdaş Bodrum'dan Alibegovic ve Johson ile Fenerbahçe'den Wilbekin ve Melih'in etkili oyunları dikkat çekti. Konuk takımdan Can Uğur'un maçın bitimine 1 dakika 31 saniye kala attığı üçlük skoru 90-90'a taşıdı. Maçın sonunda Wilbekin'in dış atışıyla Fenerbahçe öne geçti ve 93-92'lik skorla galibiyeti elde etti.