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Fenerbahçe, Fred ile anlaştı

Fenerbahçe, adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Manchester United'ın orta saha oyuncusu Fred ile anlaştı.

Spor
  • 11.08.2023 12:11
  • Giriş: 11.08.2023 12:11
  • Güncelleme: 11.08.2023 12:26
Kaynak: Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Fred ile anlaştı

Fenerbahçe, Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile anlaştı. Fenerbahçe'nin transfer için Manchester United'a yaklaşık 15 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Fabrizio Romano, Fred'in kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalamasının planlandığını duyurdu.

Adı transfer sezonu açıldığından beri Galatasaray ile anılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Manchester United ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyordu.

Fred, 2019 yazında Shakhtar Donetsk'ten 60 milyon euro karşılığında İngiliz devine transfer olmuştu.

Manchester United formasıyla Premier Lig'de 5 sezonda toplam 139 maça çıkan Fred, 8 gol 8 asist kaydetti. 

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