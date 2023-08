Fenerbahçe, Fred ile anlaştı

Fenerbahçe, Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile anlaştı. Fenerbahçe'nin transfer için Manchester United'a yaklaşık 15 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Fabrizio Romano, Fred'in kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalamasının planlandığını duyurdu.

Fred to Fenerbahçe, here we go! Deal in place with Manchester United, proposal revealed earlier has been accepted and verbal agreement reached 🚨🟡🔵



Fred has agreed terms with Fenerbahçe and will travel for medical tests soon.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/PWnKMWInrb