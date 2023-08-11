Fenerbahçe, Fred ile anlaştı

Fenerbahçe, adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Manchester United'ın orta saha oyuncusu Fred ile anlaştı.

Fenerbahçe, Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred ile anlaştı. Fenerbahçe'nin transfer için Manchester United'a yaklaşık 15 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Transferi sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Fabrizio Romano, Fred'in kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sözleşme imzalamasının planlandığını duyurdu.

Fred to Fenerbahçe, here we go! Deal in place with Manchester United, proposal revealed earlier has been accepted and verbal agreement reached 🚨🟡🔵



Fred has agreed terms with Fenerbahçe and will travel for medical tests soon.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/PWnKMWInrb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023

Adı transfer sezonu açıldığından beri Galatasaray ile anılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Manchester United ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyordu.

Fred, 2019 yazında Shakhtar Donetsk'ten 60 milyon euro karşılığında İngiliz devine transfer olmuştu.

Manchester United formasıyla Premier Lig'de 5 sezonda toplam 139 maça çıkan Fred, 8 gol 8 asist kaydetti.