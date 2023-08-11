Harry Kane, rekor bonservisle Bayern Münih'te

Bayern Münih, 120 milyon euro karşılığında Tottenham'ın süper yıldızı Harry Kane'i transfer etti.

Bayern Münih, 120 milyon euro karşılığında Tottenham'ın İngiliz süper yıldızı Harry Kane'i renklerine bağladı. Kane, Münih ekibinin en pahalı transferi olacak.

Sözleşmesinin bitimine bir sezon kalan Harry Kane, beklendiği gibi Bayern Münih ile anlaştı. İngiliz ekibi, Bayern Münih'in 100 milyon euro artı 20 milyon da bonuslardan oluşan 120 milyon euro'luk teklifini kabul etti. Kane'in kısa süre içinde Münih'e gitmesi ve sağlık kontrollerinden geçerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Harry Kane to FC Bayern, here we go! Deal completed between all parties as Kane has given final green light 🚨🔴



Tottenham to receive €100m fixed fee plus add-ons up to €20m package.



Kane will sign a four year deal, he’ll fly to Germany today.



Medical booked. Done deal. pic.twitter.com/iervbXzkwt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

Tottenham altyapısından yetişen 30 yaşındaki süper yıldız, 10 sezon önce Leicester City'den Tottenham'a 500 bin euro karşılığında transfer olmuştu.

KULÜP TARİHİNİN EN GOLCÜ OYUNCUSU

Kane, Tottenham'da geçirdiği 10 sezonda kaydettiği 280 gol ile kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Kane, Premier Lig'de kaydettiği 213 gol ile de Alan Shearer'ın ardından lig tarihinin en golcü 2. oyuncusu.

İKİ KULÜP İÇİN DE REKOR

Kane, 120 milyon euro'luk bonservis bedeli ile hem Bayern Münih'in en pahalı transferi hem de Tottenham'ın sattığı en pahalı oyuncu olacak. Tottenham, 2013 yazında Gareth Bale'ı 100 milyon euro karşılığında Real Madrid'e satmıştı.

Bayern Münih'in Kane'den önceki en pahalı transferi ise 2019'da Atletico Madrid'den 72 milyon euro karşılığında transfer edilen Lucas Hernandez'di. Münih ekibi böylece kulüp tarihinde ilk kez bir oyuncu için 100 milyon euro barajını aştı.

Lewandowski ayrıldıktan sonra geçen sezonu net bir santrfor olmadan geçiren Münih, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenirken Bundesliga'da ise son maçta Dortmund'un puan kaybetmesiyle şampiyon olabilmişti.

İLK KUPASININ PEŞİNDE

Kane, daha önce 6 turnuvada gol kralı olurken 4 kez de yılın futbolcusu seçilmişti. Kariyerinde kulüp şampiyonluğu bulunmayan Kane'in Bayern Münih ile ilk kez kulüp turnuvalarında da kupa kazanma ihtimali oldukça yüksek.

PREMİER LİG'DE 3 KEZ GOL KRALI OLDU

Geçtiğimiz sezon Londra ekibi ile çıktığı 38 Premier Lig maçında 30 gol kaydeden Kane, Erling Haaland'ın ardından ligin en çok gol atan 2. futbolcusu olmuştu. Kane, 2015-16, 2016-17 ve 2020-21 yıllarında Premier Lig'de gol kralı olmuştu.