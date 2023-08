Harry Kane, rekor bonservisle Bayern Münih'te

Bayern Münih, 120 milyon euro karşılığında Tottenham'ın İngiliz süper yıldızı Harry Kane'i renklerine bağladı. Kane, Münih ekibinin en pahalı transferi olacak.

Sözleşmesinin bitimine bir sezon kalan Harry Kane, beklendiği gibi Bayern Münih ile anlaştı. İngiliz ekibi, Bayern Münih'in 100 milyon euro artı 20 milyon da bonuslardan oluşan 120 milyon euro'luk teklifini kabul etti. Kane'in kısa süre içinde Münih'e gitmesi ve sağlık kontrollerinden geçerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

