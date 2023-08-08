PSG'den Mbappe kararı: A takımla çalışmayacak

Kylian Mbappe ile PSG arasındaki gerilim tırmanıyor. Takımın sezon öncesindeki hazırlık kampının kadrosuna alınmayan Mbappe'nin A takımla çalışmayacağı aktarıldı.

Bu yaz döneminde de hakkındaki transfer dedikoduları eksik olmayan Kylian Mbappe için PSG yönetimi kararını verdi. BBC'de yer alan habere göre kulüp yönetimi, Mbappe'nin A takım ile çalışmasına izin vermeyecek.

Fransa Ligue 1'de yeni sezon 11 Ağustos Cuma günü oynanacak Nice-Lille maçıyla başlayacak. PSG ise ilk maçına 12 Ağustos'ta çıkacak. Ancak Mbappe'nin bu maçın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Temmuz ayında kulüp yönetimine sözleşmesindeki opsiyonu kullanmak istemediğini bildiren Mbappe'nin kontratı sezon sonu bitiyor. PSG yönetimi ise ya Mbappe'nin sözleşme uzatmasını ya da bu yaz döneminde kulüpten ayrılmasını istiyor.

Al Ahli'den gelen astronomik transfer teklifini reddeden Mbappe, PSG yönetiminin de sezon sonunda satış garantili kontrat yenileme teklifini reddetti.

Mbappe, PSG'nin Asya kampının kadrosuna da alınmadı.

Adı uzun zamandır Real Madrid ile anılan Mbappe'nin transferinde ise henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG yönetimi Mbappe'nin sezon sonunda Real Madrid'e gitmek için kulüple analştığını düşünüyor.

Real Madrid'in Mbappe'yi bu yaz kadrosuna katmak için önümüzdeki günlerde ilk teklifini sunması beklense de henüz somut bir adım atılmadı.