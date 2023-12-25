Fenerbahçe, Galatasaray ile ortak basın toplantısını reddetti

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray ile ortak basın toplantısı düzenlemeyi reddettiklerini açıkladı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, cuma günü Suudi Arabistan'da Galatasaray ile karşılaşacakları Süper Kupa finalinden önce ortak basın toplantısı düzenlemeyeceklerini duyurdu.

TFF'nin kendilerine ortak basın toplantısı teklifi ilettiğini ve Galatasaray'ın bunu kabul ettiğini belirten Kızılhan, kendi cevaplarını ise şöyle açıkladı:

"Galatasaray kanadı bunu kabul etmiş ama biz federasyona da cevabımızı buradan vermiş olalım. Biz bu zihniyetle yan yana, aynı masada ortak hiçbir şey yapmayacağız. Süper Kupa'nın basın toplantısı da buna dahildir."

Dün ligde oynanan derbide Icardi'nin 23. dakikada Djiku tarafından yere düşürüldüğü pozisyonla ilgili "Yıllardan bu yana alışılagelmiş Galatasaray tavrı. Hem itidal istiyorlar hem de olmayan pozisyonda mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar" diyen Kızılhan, maçla ilgili görüşlerini de paylaştı:

"OLMAYAN POZİSYON ÜZERİNDEN ADALET İSTİYORLAR"

"Aslında tek amaçları Süper Kupa öncesi ortam yaratarak olayı kendi lehlerine çevirmek, kamuoyunu manipule etmek. Bu kısa yolları kullanmaya alışkın bir camia. Galatasaray tarafı dört bir koldan, olmayan bir pozisyon üzerinden adalet istiyorlar. Aslında bu adalet talebi değil ayrıcalık.

'GALATASARAY DÜN YERDEN KALKMADI'

Madem adalet istiyorlar o zaman Nelsson'un eline çarpan pozisyonda da penaltı verilmesi gerekiyor. Bunları neden konuşmuyoruz? Galatasaray Futbol takımı dün yerden kalmadı. Bunları konuşalım. Gerçek pozisyonları konuşalım. Oyunu durdurmak için ellerinden geleni yaptılar."