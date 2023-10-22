Fenerbahçe-Hatayspor maçında Engin Polat reklamı

Haklarında soruşturma başlatılarak tüm mal varlıklarına el konulan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın Fenerbahçe-Hatayspor maçında, saha içi panolarına reklam verdiği ortaya çıktı. Dilan Polat ise geçtiğimiz ağustos ayında Fenerbahçe ile sözleşme imzalayarak voleybol şubesinin resmi sponsoru olmuştu.

'Kara para aklama' suçlaması sonrası MASAK'ın haklarında rapor hazırladığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yurtdışına çıkış yasağı getirilerek mal varlıklarına el konulan Dilan Polat-Engin Polat çiftinin icraatları gündemdeki yerini koruyor.

Cumhuriyet'in aktardığına göre; Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Hatayspor'u konuk ettiği maçta, stadyumdaki reklam panolarında Engin Polat'ın el konan şirketinin reklamı yayımlandı. Reklamın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı duruma anlam veremezken platformda tepkilerini dile getirdi.

VOLEYBOLA SPONSOR OLMUŞTU

İfşaat ve soruşturmadan kısa süre önce de Dilan Polat, Fenerbahçe Voleybol Takımı'yla resmi sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

POLAT DERBİDE DE VARDI

Dün ise Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında Dilan Polat’ın sahibi olduğu ve satış hizmetlerini durdurduğu iddia edilen Rise & Shine Kozmetik şirketinin de reklam verdiği ortaya çıkmıştı.