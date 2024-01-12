Fenerbahçe ile anlaşan Krunic bugün İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Rade Krunic'in 15.45 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

Leonardo Bonucci'nin ardından Fenerbahçe bir transferi daha tamamlamak üzere. Milan'da forma giyen Rade Krunic, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere bugün İstanbul'a gelecek.

NTV'nin aktardığına göre Fenerbahçe, Bosna Hersekli orta sahanın transferi için bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.

2025'te sözleşmesi sona erecek olan Krunic, şu ana kadar Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde 14 maçta toplam 896 dakika forma giydi.

PİOLİ'DEN AÇIKLAMA

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, Krunic'in kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Pioli, "Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi" demişti

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, "Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur" demişti.