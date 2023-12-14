Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 4 golle üst tura yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında konuk ettiği Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 4-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun 6'ncı haftasında Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup etti ve grup lideri oldu.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 4-0'lık skorla farklı kazanarak gruptan çıkmayı başardı. Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini; 36'da Ferdi Kadıoğlu, 48'de penaltıdan Tadic 60 ve 62'de de Edin Dzeko attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Ludogorets'in Nordsjaelland'ı 1-0 yenmesiyle H Grubu'nu 12 puan ve averajla Ludogorets'in önünde lider tamamlayıp Konferans Ligi'nde adını direkt olarak son 16 turuna yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2. dakikada ilk tehlike Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Azango'nun şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak penaltı noktası üzerindeki Kosa'da kaldı. Bu oyuncunun düzeltip vuruşunda İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fred, ara pasında topu Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp sağdan ceza sahasına girerek çaprazdan sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

23. dakikada orta sahada topu kapan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası önüne gelip Dzeko'ya aşırtma bir pas verdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Takac topu kornere çeldi.

26. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Fred'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada Duric'in ıska geçtiği top Dzeko'nun önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

33. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Dzeko'nun ara pasında topla buluşan Osayi-Samuel, kale sahası önünden sert vurdu ancak bu pozisyonda da kaleci Takac meşin yuvarlağı kornere göndermeyi başardı.

36. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topla buluşan Tadic, savunmanın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrılarak kale sahası önünden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

45. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Takac'dan dönen topu yakın mesafeden Szymanski kafayla tamamladı ancak meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



47. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Dzeko çaprazdan ceza sahasına girip Duric'i çalımladı. Bu futbolcunun arkadan müdahalesi sonrasında Dzeko yerde kalırken, hakem Aleksandar Stavrev penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcunun vuruşunda direğe çarpan top ardından kaleci Takac'ın sırtından filelere gitti: 2-0.

58. dakikada soldan kullanılan korner atışında savunmadan seken top Fred'de kaldı. Bu futbolcu ceza yayı önündeki Ferdi Kadıoğlu'na pasını aktardı. Ferdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

60. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ferdi'nin ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda direkten dönen topu soldan atağa katılan Tadic tamamladı. Ancak bu futbolcunun şutunda da meşin yuvarlak direkten döndü. Tekrar topu alan Dzeko bu kez yerden bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.

61. dakikada Dzeko bir kez daha meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Orta sahada topla buluşan İrfan Can Kahveci süratle ceza sahasına girip soldan atağa katkı veren Dzeko'ya pasını aktardı. Golcü futbolcu yerden vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu: 4-0.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.