Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde yarın Maribor'u konuk edecek

Fenarbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Ülker Stadı'nda Maribor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayımlanacak.

Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi.

Maribor ise Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı aldı. Birinci eleme turunda Malta'nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1'lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange'yi 1-1'in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.

Sloven temsilcisi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.