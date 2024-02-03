Fenerbahçe kritik virajda

Fenerbahçe bugün deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta sarı-lacivertliler kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Spor Servisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ligde 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 60 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Trabzonspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından çıktığı 12 lig maçında 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 2 maçında rakiplerine puan vermedi. Ankaragücü maçının ardından Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını duyuran Fenerbahçe, hafta içinde Bartuğ Elmas'ı Sivasspor'a, Emre Mor'u Karagümrük'e ve Miguel Crespo'yu da İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya kiraladığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

​​​​​​​Sarı-lacivertli takımda Bitexen Antalyaspor mücadelesi öncesinde eksik iki oyuncu bulunuyor. Sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta takımlarını yalnız bırakacak. MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde grip olan ve kadroda yer almayan kaleci İrfan Can Eğribayat, hazır olması durumunda Antalya kafilesinde yer alacak.

Başakşehir deplasmanında gördüğü sarı kart sebebiyle MKE Ankaragücü mücadelesinde takımını yalnız bırakan Jayden Oosterwolde, Bitexen Antalyaspor deplasmanında forma giyebilecek.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de Bonucci, Çağlar Söyüncü, Djiku, Serdar Aziz ve Oosterwolde'den hangi ikiliyi sahaya süreceği ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak. Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart cezası sınırında. Üçer sarı kartı bulunan Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, bugün kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Alanyaspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.