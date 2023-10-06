Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü Ali Koç, bir televizyon kanalında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u 4 Ekim tarihinde medyada yer alan açıklamalarında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderdi.