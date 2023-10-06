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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Spor
  • 06.10.2023 21:07
  • Giriş: 06.10.2023 21:07
  • Güncelleme: 06.10.2023 21:10
Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
AA

Fenerbahçe Kulübü Ali Koç, bir televizyon kanalında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u 4 Ekim tarihinde medyada yer alan açıklamalarında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yaptığı konuşma ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

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