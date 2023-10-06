Montella'nın yardımcıları belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stefan Kuntz yerine getirilen A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcılarını açıkladı. Montella'nın yardımcıları Daniele Russo ve eski futbolcu Selçuk Şahin olacak.

TFF'den yapılan açıklamada, Daniele Russo'nun teknik direktörlük kariyerinin başlangıcından itibaren Montella ile çalıştığı, Selçuk Şahin'in ise milli takımın 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda 3. olan takımda yer aldığı hatırlatıldı.

Futbolculuk döneminde 12 sezon Fenerbahçe'de oynayan ve futbolu 2020'de bırakan Selçuk Şahin, Fenerbahçe'de yaklaşık 9 ay 'takım koordinatörü' olarak göre yaptıktan sonra Ekim 2021'de Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak göreve başladı. Selçu Şahin, bu görevden geçtiğimiz sezon sonu ayrıldı.

TFF, teknik heyette yer alacak diğer isimler hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Teknik heyette Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner analiz antrenörü, Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ise atletik performans antrenörü olarak görev alacak. Yukatel Adana Demirspor’dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor’dan Emrah Karakovan ise millî maç dönemlerinde A Millî Takım’da kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek."

Vincenzo Montella’nın A Millî Takım teknik direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından, İtalyan çalıştırıcının yardımcılıklarını yapacak isimler de belirlendi.



Montella’nın yardımcılıklarını, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte… — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 6, 2023

A Milli Futbol Takımı, Montella yönetimindeki ilk maçına 12 Ekim Perşembe günü Hırvatistan deplasmanında çıkacak. Eleme grubunda 10 puanla 2. sırada yer alan Türkiye, 15 Ekim Pazar günü ise iç sahada Letonya ile karşılaşacak.