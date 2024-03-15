Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşti.

Spor
  • 15.03.2024 16:11
  • Giriş: 15.03.2024 16:11
  • Güncelleme: 15.03.2024 16:23
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti.

Kura sonucu turnuvadaki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

Victoria Plzen - Fiorentina
Club Brugge - PAOK
Aston Villa - Lille

Fenerbahçe, Olympiakos'u elemesi halinde yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan'da, rövanş maçları ise 18 Nisan'da oynanacak. 

Final ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak.

UEFA Avrupa Liginde çeyrek final eşleşmeleri belirlendi
Şampiyonlar Liginde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
BirGün'e Abone Ol