Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşti.
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti.
Kura sonucu turnuvadaki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:
Victoria Plzen - Fiorentina
Club Brugge - PAOK
Aston Villa - Lille
Fenerbahçe, Olympiakos'u elemesi halinde yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan'da, rövanş maçları ise 18 Nisan'da oynanacak.
Final ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak.