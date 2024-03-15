Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşti.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti.

Kura sonucu turnuvadaki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

Victoria Plzen - Fiorentina

Club Brugge - PAOK

Aston Villa - Lille

Fenerbahçe, Olympiakos'u elemesi halinde yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan'da, rövanş maçları ise 18 Nisan'da oynanacak.

Final ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak.