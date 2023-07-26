Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kadrosunda değişiklik

UEFA Konferans Ligi 2'inci ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosunda değişikliğe gidildi.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi maçı kadrosunda değişikliğe gitti.

UEFA'ya iletilen kadroya Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın dahil edildi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir" ifadeleri yer aldı.