Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kadrosunda değişiklik
UEFA Konferans Ligi 2'inci ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosunda değişikliğe gidildi.
Kaynak: AA
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi maçı kadrosunda değişikliğe gitti.
UEFA'ya iletilen kadroya Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın dahil edildi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir" ifadeleri yer aldı.