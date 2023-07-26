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Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kadrosunda değişiklik

UEFA Konferans Ligi 2'inci ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosunda değişikliğe gidildi.

Spor
  • 26.07.2023 10:58
  • Giriş: 26.07.2023 10:58
  • Güncelleme: 26.07.2023 11:05
Kaynak: AA
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Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kadrosunda değişiklik
Fotoğraf: AA

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi maçı kadrosunda değişikliğe gitti. 

UEFA'ya iletilen kadroya Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın dahil edildi. 

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir" ifadeleri yer aldı.

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