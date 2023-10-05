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Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Spor
  • 05.10.2023 23:29
  • Giriş: 05.10.2023 23:29
  • Güncelleme: 05.10.2023 23:35
Kaynak: AA
Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi

TFF, Fenerbahçe'yi PFDK'ye sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, sarı-lacivertli kulübü internet sitesinde yayınlanan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle PFDK'ye gönderdi.

Müşavirlik, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'yi de kulübün internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle disipline verdi.

Hukuk Müşavirliği, Tümosan Konyaspor Kulübünü de aynı gerekçeyle disiplin kuruluna sevk etti.

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