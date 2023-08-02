Fenerbahçe, Rossi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı
Fenerbahçe, Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin transferi için Columbus Crew Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kaynak: AA
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Diego Rossi'nin ABD ekibi Columbus Crew SC ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi. Rossi'nin transferinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.