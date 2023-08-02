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Fenerbahçe, Rossi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Fenerbahçe, Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin transferi için Columbus Crew Kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Spor
  • 02.08.2023 23:56
  • Giriş: 02.08.2023 23:56
  • Güncelleme: 03.08.2023 00:00
Kaynak: AA
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Fenerbahçe, Rossi'nin transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Diego Rossi'nin ABD ekibi Columbus Crew SC ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi. Rossi'nin transferinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Diego Martin Rossi Marachlian'ın, ABD'nin Columbus Crew Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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