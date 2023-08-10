Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'u sahasında 3-1 yenmeyi başardı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Maribor'u 3-1 mağlup etti.



15'inci dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası içinden kaleci ile karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlağı Jug kornere çeldi.





29'uncu dakikada King'in uzaktan sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



32'nci dakikada Uskokovic'in pasında topla buluşan Jakupovic'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.



34'üncü dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.



35'inci dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Tadic'in ortasında iyi yükselen Dezeko meşin yuvarlağa sahip oldu. Bu oyuncunun vuruşunda top kalecide Jug'da kaldı.



39'uncu dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası içi solundan pasında topla buluşan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



45'inci dakikada İfan Can'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde savunmadan dönen topla buluşan Peres, meşin yuvarlağı İsmail Yüksek'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



58'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ köşeden Szymanski'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Becao kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.



62'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Szymanski, pasını İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can Kahveci'nin altıpas içinden boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



72'nci dakikada Maribor farkı 1'e indirdi. Ani gelişen atakta Ilicic'in pasında sol kanattan ceza sahası içine giren Strajnar, kaleci ile karşı karşıya kadı pozisyonda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.



80'inci dakikada Tadic'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



90+2'nci dakikada Kent, Antolin'in müdahalesi ile ceza sahsı içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Robert Jones, penaltı noktasını gösterdi.



90+3'üncü dakikada topun başına geçen Tadic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.



Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



KUNTZ MAÇI İZLEDİ



Fenerbahçe'nin Maribor'u konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz stattan takip etti. Kuntz, karşılaşmayı kendisine ayrılan yerde izledi.